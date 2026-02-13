元DeNAコーチの高木豊氏（67）が、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。大洋ホエールズ（現DeNA）時代の先輩に聞いた信じられない豪快エピソードを明かした。プロ野球選手と給料に関する笑い話は多い。DeNAがまだ「大洋ホエールズ」だった時代に入団した高木氏が、その先輩から聞いた話が豪快過ぎた。当時は給料は毎月現金支給。球団に取りに行っていたという。ところが、球団