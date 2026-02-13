12日夜、沖縄県の南大東島の沖合で、イカ漁に出ていた漁船で火災がありました。乗っていた全員が救助され、けがはありませんでした。12日午後11時前、南大東島の沖合で漁船からの遭難信号を海上保安庁が受信しました。中城海上保安部が航空機を現場へ向かわせたところ、南大東島から南約85kmの海上で炎を上げている漁船を発見。近くで救命胴衣を着用し海に浮いている2人の乗組員が無事に救助されました。火災があった「第八彩妃丸