義母と義妹への強制わいせつ、虚偽の告白で家族を犯罪に巻き込み、通電で支配する――。北九州監禁殺人事件の首謀者・松永は、金と罪悪感、そして家族関係そのものを利用し、人々を逃げ場のない地獄へと追い込んだ。その異常な支配の内側に迫る。【衝撃画像】妻の母と妹を強制ワイセツしただけじゃない…家族6人を皆殺しにした男【北九州監禁殺人事件】暴力で築き上げた「完璧な支配構造」事件の発端は1997年、内縁の妻である