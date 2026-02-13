長野・飯田市で13日未明、住宅3棟を全焼する火事がありました。けが人はいないということです。午前2時半ごろ、飯田市大王路で「建物が燃えている」と近所の住民から消防に通報がありました。火は3時間半ほどで消し止められましたが、火元と隣の住宅の合わせて3棟を全焼しました。けが人はいませんでした。近所の人：慌てて窓開けたら火が立ち上がっちゃってて、手が付けられなかった。消防によりますと焼けた3棟はいずれも空き家