短気な犬にみられる4つの特徴 短気な性格と言われる犬たちには、周囲の状況に対して人一倍敏感に反応してしまう傾向があります。また、彼らが攻撃的な態度をとるのは、自分を守るための自己防衛本能が強く働いている結果であることが少なくありません。ここでは、短気な犬に見られる特徴について解説していきます。 1.神経質で怖がり 短気で怒りっぽい犬の多くは、臆病で繊細な性格をしています。自分にとって「怖い」と感じ