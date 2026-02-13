Chozen Leeが、初のビルボードライブ横浜公演を5月14日に開催する。 （関連：FIRE BALLが語る、“レベルミュージック”の現在「生活の中にも歌うべきテーマはたくさんある」） 横浜発のレゲエクルー FIRE BALLのメンバーとして長年活躍し、現在はソロ名義のほか自身のバンド活動でも独自の音楽性を築くChozen Lee。昨年には最新EP『experience』をリリースし、横浜ベイホール公演