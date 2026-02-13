河合奈保子のライブ『BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-』が、2月15日にCSホームドラマチャンネルにてテレビ初放送される。 参考：望海風斗のプレミアムステージ『MY HOME TOWN』2月15日、ホームドラマチャンネル放送 1980年のデビューから、2025年で45周年を迎えた河合。今回の特集では、1980年代のアイドル全盛期に開催されたコンサート映像3作品がテレビ初放送される。 第1弾として2