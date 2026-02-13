エアアジアXは、クアラルンプール〜釜山線の運航を6月17日から再開する。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が6時間25分、釜山発が6時間半。エアアジアの就航都市は21都市に拡大し、韓国はソウル/仁川を合わせた2都市に増えることとなる。成長が続く北アジアへの事業拡大を継続するとしている。■ダイヤD7630クアラルンプール（02：20）〜釜山（09：45）