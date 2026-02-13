全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地の寿司店『築地鮨山治』です。コース＆入替制が高コスパの秘訣！「お待たせしました」。時間になるとそんな言葉と共に扉が開かれ、集まった客は席へと向かって順番に階段を登って行く。それはどこか観劇の前にも似た高揚感。全員が揃ったところでカウンターの主人・中村章さんによるネタ説明の口上が幕開けの合図だ。気の利い