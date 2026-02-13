現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節で、首位のアーセナルは７位のブレントフォードと対戦。61分に先制したものの、71分に同点弾を献上し、１−１の引き分けに終わった。勝点１は積み上げたが、同節に２位のマンチェスター・シティがフルアムに３−０で快勝しており、両者の勝点差は４。優勝争いのライバルに迫られている。緊迫した状況が続くなか、ブレントフォード戦に先発したデクラン・ライスが試合後に心境を