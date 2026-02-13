北海道・網走市議会の４３歳の男性議員が、衆院選の投開票日に投票所で不適切な行為をしたとして、議会が謝罪の声明文を出しました。網走市議会によりますと、古都宣裕議員は２月８日、すでに期日前投票を済ませていたにも関わらず投票所に行き、投票用紙の交付を受けようとしていたということです。古都議員は受付の名簿照合で「投票済み」とされ、投票用紙を受け取ることはありませんでした。網走市議会は松浦議長名で声明文を出