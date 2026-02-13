スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月12日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が実施され、2大会連続出場の小野光希が銅メダルを獲得した。1回目に85.00点をマークし、同種目の日本勢では、2022年北京五輪の冨田せなに続くメダルとなった。 【写真】慈しむように獲得した銅メダルを眺める小野光希をチェック前回大会は9位。4年間の成長を、表彰台に