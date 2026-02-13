アディダス ジャパンは、アディダス スポーツウェアから、最新コレクション「軽パン C.A.L.PANTS（カルパン）シリーズ」を2月12日に発売した。同シリーズはアディダスで初めてパンツにフォーカスをあて、日本で開発されたコレクション。英語の商品名「C.A.L.PANTS」は「COMPACT」「ACTIVE」「LIGHT」の頭文字から取っており、快適さと機能性を兼ね備え、日本人の毎日に寄り添うコレクション展開となっている。軽さや動きやすさを重