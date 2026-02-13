14日（土）は、日本の南の高気圧が日本の東へ移動します。一方、日本海には前線を伴った低気圧が進み、華中から九州南部付近にかけては前線がのびる見込みです。このため、北日本では朝晩を中心に雪や雨の降る所もありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。東日本は午前中は概ね晴れますが、午後は雲の広がる所もありそうです。西日本は西から次第に雲が広がり、午後は九州や四国で雨の降る所があるでしょう。九州南部・奄美では