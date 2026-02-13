「30g 技のこだ割り うに醤油だれ」亀田製菓は、「30g 技のこだ割り うに醤油だれ」（以下、「技のこだ割り うに醤油だれ」）を2月23日から3月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアで発売する。うにの香りと甘さを感じる濃厚な「特製うに醤油だれ」を、あえて割った堅焼き煎餅に贅沢に二度づけした。特製醤油だれが断面にまでしみ込み、噛むほどに沁み渡る濃厚な味わいを実現している。一度目は、濃口醤油とたまり醤油