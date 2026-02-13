プーマジャパンは、新作ゴルフシューズ「SHADOWCAT NITRO2.0（シャドウキャット ニトロ 2.0）」を3月6日から発売する。「SHADOWCAT NITRO2.0（シャドウキャット ニトロ 2.0）」の最大の特徴は、前作から5mmボリュームアップした高反発素材「NITROFOAM（ニトロフォーム）」による反発力と、改良されたアウトソール構造「CATEYE TRACTION」によるさらなるグリップ力で、“飛び”を追求した一足になっている。反発力・グリップ力の両