「PAS CHEER」（ディープレッド）ヤマハ発動機は、コストパフォーマンスに優れ、毎日の買い物など日常生活で活躍する電動アシスト自転車「PAS CHEER（パス チア）」の今年モデルを4月18日に発売する。「PAS CHEER」は、初めて電動アシスト自転車を利用する方向けに、日常使いに必要な機能は十分に備えつつ、高いコストパフォーマンスを実現したモデル。主な機能は、スタンドを掛けるとハンドルがロック（半固定）される「スタンド