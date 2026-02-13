スノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85.00点で自身初となる銅メダルを獲得した。五輪初出場の清水さら（16＝TOKIOインカラミ）が4位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が5位。22年北京大会銅メダリストの冨田せな（26＝宇佐美SC）は9位だった。選手で2度、コーチで2度と計4度の五輪経験を持ち、今大会はスポニチで解説を務める青野令氏（35）が4人の技