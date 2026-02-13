◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)予選リーグ2連敗スタートとなった日本。試合後、スキップの吉村紗也香選手が次戦以降への意気込みを語りました。デンマーク戦、「前半は3点ダウンからスタートしてしまって苦しい展開だった」と振り返った吉村選手。「中盤から後半にかけてしっかりと食らいつけた」と語るとおり終盤には追いつきますが、惜しくも延長