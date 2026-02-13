シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。10歳になる長男との生活について語った。同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。司会の黒柳徹子は「インスタグラムを拝見したら、息子さんとバスケットボールをやるって書いてあった」と、宇多田の10歳長男との暮らし