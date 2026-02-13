斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部の私的情報が県議に漏えいした問題で、県警は13日、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で告発されていた井ノ本知明元総務部長を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。神戸地検が刑事責任を問えるかどうか慎重に判断する。この問題では県の第三者委員会が井ノ本元部長による県議3人への漏えいを認定し「斎藤知事と元副知事の指示で、県議会一部会派への根回しの趣旨で漏えい