コメがまた値上がりです。先週のスーパーにおけるコメの平均価格は5キロあたり4204円となり、前の週より10円値上がりしました。農林水産省によりますと、今月2日から8日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より10円高い4204円でした。2週連続の値上がりで、去年の同じ時期と比べると10%ほど高い水準です。ただ、民間の在庫が多くなっていることから、先週発表された指数では「向こう3か月」のコ