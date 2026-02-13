前回衆院選から投票率が下落した自治体8日投開票の衆院選小選挙区で、全体の投票率は56.26％と前回2024年衆院選から2.41ポイント上昇した一方、8県の投票率が前回を下回った。鳥取県や福井県など、投票日当日に大雪に見舞われた日本海側が中心。降雪の影響で投票所の開始、終了時間の変更を余儀なくされた自治体もあり、有権者の出足に影響を与えた。8県のうち、最も落ち込んだのが鳥取県で10.41ポイント減。下落幅が大きい順