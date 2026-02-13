裸眼視力1.0未満の小中高生の割合文部科学省は13日、2025年度の学校保健統計調査結果を発表した。裸眼視力が1.0未満の割合は小学生36.07％、中学生59.35％、高校生71.51％に上った。高校生は新型コロナウイルス感染症の影響で調査時期が異なる20〜23年度を除き過去最高となった。小中学生も高い水準が続いている。10年前と比べて小中高で5〜7ポイントほど上昇し、近年視力低下が深刻となっている。文科省の担当者は「子どもを