元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。近況をつづった。過去にPTSDを患ったことを公表していた渡邊さん。この日は「精神疾患に完治はない。寛解はするけど、死にたいという気持ちはずっとすぐそばにあって、それとうまく付き合っていかなければいけない」と書き出し投稿。「精神疾患でも健康な人と同じように生活して、平気そうに見える人もいる。でもそ