ＮＨＫ大阪放送局は１３日、俳優の石橋静河がヒロインを務める２０２６年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブラッサム」の追加キャストとして、俳優・渡部篤郎の出演を発表。渡部は初の朝ドラ出演となる。渡部は出演オファーに「素直にうれしかったです」と喜びつつ「４０年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ、そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです」と感慨を語った。石橋演じる主人