女優の安田成美（59）が13日までにインスタグラムを更新。夫のとんねるず・木梨憲武（63）との夫婦ショットを公開した。「熊本城ホール木梨憲武展くまもんも見に来てくれるかな来てくれないかな忙しいかな動きたくないかな動けないかな」とつづり、くまモンのオブジェを挟み、夫の木梨との仲良しショットを公開した。この投稿に「成美さんは憲さんといる時が1番かわいい表情を見せてくれますね」「可愛すぎる3ショット」「ラブラ