『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（22）ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山山口真季前編今年のオールスターゲームに出場した山口photo by YUTAKA/アフロスポーツ【自分を追い込まないことによる強さ】ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山の山口真季（26歳）は、いつだって超然としている。ミドルブロッカー特有の硬骨さを漂わせながらも、強いこだわりや執着を見せない。「『自分はこうだから、周りも合