●ミステリー×ホームドラマのハイブリッド作品 日曜劇場ではなく、“テレ東ドラマ”が1位だった――テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1月にスタートした冬ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、テレビ東京『元科捜研の主婦』がトップとなった。見逃し配信でも同局ゴールデン帯歴代最高を記録するなど、視聴者の強い関心を集めている。『元科捜研の主婦』主演の松本まりか