日野 聡が語る、“推し”を手に入れて蘇った当時の思い出 2月13日(金)公開の映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』で、神楽の兄・神威役を演じている声優の日野 聡。『銀魂』シリーズをはじめ、多くの人気作品に出演してきた日野に、"いま推しているもの"について話を聞いた。――いまハマっていることや、"推しているもの"はありますか？「やっと『Switch 2』を手に入れられたので、『ドラゴンクエスト?』からやり始めています