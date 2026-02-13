「ズートピア2」OH MY CAFEでは、ディズニー･アニメーション映画『ズートピア』の公開10周年を記念し、2026年3月6日(金)より、新メニューおよびグッズの提供を開始する。今回は、前作『ズートピア』の公開10周年を祝したフード･ドリンクメニューに加え、『ズートピア2』の名場面をモチーフにしたカフェオリジナルグッズやスーベニアを展開する。新メニュー5品のうち4品は表参道の「ズートピア2」OH MY CAFE限定販売だが、「10thア