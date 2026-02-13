だれとでも分け隔てなく接する親しみやすさが、世界中にファンを広げている＝2025年7月、東京都港区のサントリーホールで。山本倫子氏撮影 カーティス音楽院入学まもなく、一瞬のミスで学内で居場所を失ったレイ・チェンさん。どん底からの奮闘が始まりました。ベネズエラの少年や、日本のノーベル賞学者との交流など、長く残る人との出会いもありました。世界中で演奏活動をしつつ、IT企業の経営もするレイさんの物語