◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会大阪中央支部予選（７、８日・GOSANDO南港野球場ほか）◆中学生の部・準々決勝東大阪布施ボーイズ４―１２藤井寺ボーイズ＝５回コールド＝「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を