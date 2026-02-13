◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県西支部予選（７日・三木総合防災公園野球場）◆中学生の部・１回戦兵庫豊岡ボーイズ５―２２兵庫大久保ボーイズ＝４回コールド＝「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決め