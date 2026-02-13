漫画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「老師君主」の意味は？中国語で「老師君主」と表す漫画はなんでしょうか？ヒントは、登場人物の“先生”はメガネをかけています！いったい、中国語で「老師君主」と表す漫画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「センセイ君主」でした！「センセイ君主」は、2013年から2017年に