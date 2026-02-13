ＮＨＫ大阪放送局は１３日、平匠子局長の定例会見を大阪市中央区の同局で開催。昨年１０月に「受信料特別対策センター」を設置して以来、同年１２月までに大阪府内で１２６件の民事手続きによる支払督促の申立てを行ったと発表した。今年１〜３月は約１００件の予定で、昨年４〜９月の９件を含め、過去最多の２３５件となる見通しだ。２４年度は１件のみだった。同局によると、昨年１０〜１２月で、受信契約を結んでいるにもか