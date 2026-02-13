【figma 下江コハル】 12月 発送予定 予約受付期間：2月13日～3月25日まで 価格：11,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 下江コハル」を12月に発売する。本日2月13日より予約受付を開始し、価格は11,800円。 「ブルアカ」こと「ブルーアーカイブ」よりトリニティ総合学園1年生・補習授業部に所属する「下江コハ