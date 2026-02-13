とっとり・おかやま新橋館 来館者500万人達成 岡山県が鳥取県と共同で運営するアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の来場者が13日に500万人を達成しました。 「とっとり・おかやま新橋館」は首都圏アンテナショップとして2014年9月にオープン。 岡山・鳥取の特産品が並び、さまざまなイベントも開かれています。 500万人目となったのは、岡山市出身で現在は横浜市在住の清水知子さんです。