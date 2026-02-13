13日は日中、気温が上がり、福岡県内は3月中旬から下旬並みの暖かさでした。 ■八木菜月アナウンサー「舞鶴公園では、ピンクや白色など華やかな梅の花が咲き誇っています。辺りには甘くて上品な香りが広がっています。」 福岡市中央区の舞鶴公園にある梅園では、およそ250本の梅が見頃を迎えています。去年は寒さなどの影響で開花が遅れましたが、ことしは例年通りで、多くの人が色と香りを楽しんでいました。■訪れた