◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会大阪阪南支部予選（７日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）◆中学生の部・決勝トーナメント１回戦大阪泉大津ボーイズ３ー２大阪狭山ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト