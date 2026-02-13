修行僧が冷たい水をかぶって1年の平和や健康を祈願する「水行」が2月13日、高知市の要法寺で行われました。高知市の要法寺で修行僧が水をかぶり、人々の健康や平和を祈願する「水行」が行われました。要法寺では、毎年2月13日に水行を行っていて、日蓮宗の大本山である千葉県の中山法華経寺で、100日間の厳しい修行を終えたばかりの中四国の修行僧・6人が参加しました。ふんどし姿の修行僧たちは、多くの参拝客が見守るなか、豪快