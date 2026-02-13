ロングボディ5人乗りの限定車ステランティス・ジャパンは、フィアット・ブランドのMPV（マルチパーパス・ビークル）『フィアット・ドブロ』の日本専用限定モデル『フィアット・ドブロ・マキシ5（チンクエ）ビアンコ・ジェラート（Doblo MAXI 5 Bianco Gelato）』を、発売した。【画像】タフギア感がプラスされた『フィアット・ドブロ・マキシ5ビアンコ・ジェラート』とステランティスのきょうだい車たち全52枚本モデルは、ロング