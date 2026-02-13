【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズは13日までに、トランプ米政権が、洗濯機やオーブンなど鉄鋼やアルミニウムを使った製品にかかる関税の縮小を検討していると報じた。関係者の話として伝えた。関税による価格高騰への消費者の不満に政権が危機感を募らせていることが背景にあるという。米政権は昨年3月、輸入する鉄鋼とアルミニウムへの25％の関税を発動、6月には50％に引き上げた。さらに、関税の対象を鉄鋼や