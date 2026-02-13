お笑いタレントの山田花子（50）が12日、ブログを更新。夫の誕生日パーティーの様子を公開した。【映像】山田花子、夫に作った手料理＆2ショット2010年にトランペット奏者の福島正紀さん（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、自宅のキッチンで撮影した夫婦ショットや、安く見えないという“エビチリ”や“もやしナムル”、夫に毎朝作っているというボリュームたっぷりのサラダなど、手料理を披