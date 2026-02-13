あれ、雪が降ってもいないのに雪化粧？明石市民の憩いの場となっている兵庫県立明石公園南側の堀沿いに立ち並ぶ樹木が、雪でも積もったかのように所々、白くなっている。同公園を管理している県園芸・公園協会によると、どうも堀周辺にすみついたカワウやサギなどの野鳥の仕業らしい。フンで白化が起こっているようだ。現時点で、樹木が枯れるなどの被害は出ていない。ただ、園内の剛ノ池周辺には水鳥が営巣し、散策する市