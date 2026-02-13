福島・いわき市で大型ダンプが車を巻き込みながら建物に突っ込み、運転手の男性が意識不明の状態です。警察によりますと13日午後1時すぎ、福島・いわき市で走行していた大型ダンプが道路わきの駐車場に止まっていた車5台を巻き込みながら建物に衝突し停車しました。建物の中にいた女性：ものすごい衝撃音でびっくりしました。ドーンというのが2回3回って、ばぁーって来た感じです。大型ダンプを運転していたのは40代の男性で、消防