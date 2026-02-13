今、足にハンディキャップを抱えた1匹の猫が話題になっています。それは運送会社の広報部長に任命されたメス猫「ふく」。前足が切断され、瀕死の状態で放置されていた彼女は社員の懸命な看病により一命を取り留めました。そして3本の足でけなげに生きる姿がSNSで共感を呼び、動画は750万回以上も再生される人気となったのです。【写真】業務にいそしむ広報部長の姿はこちら足に障害がある猫は、従業員たちの心に何をもたらしたのか