充実の販売網にも注目物価の上昇や装備の進化が続く中、新型車が登場するたびに価格も上がり続けています。かつての予算では手が届きにくくなるほどクルマの購入に対するハードルは高まっていますが、トヨタブランドから100万円を下回るグレードが設定されている軽セダンが存在します。それが「ピクシスエポック」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最安「軽セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）その名前に聞き馴