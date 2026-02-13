瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 14日は昼過ぎにかけて日差しが届きますが、夕方から雲が広がる見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス1度、高松で2度でしょう。13日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で14度の予想です。13日と同じくらいの気温になります。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してくだ