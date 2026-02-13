フジテレビが制作する連続ドラマ『不倫禁止』が、TVerオリジナルコンテンツとして3月13日24時より全8話一挙配信されることが決定した。 参考：小宮璃央、『めおと日和』で芳根京子から受けた刺激俳優として思い描く自身のビジョンも 本作は、フェイクドキュメンタリー『放送禁止』シリーズの仕掛け人である長江俊和が脚本・総合演出を務め、チャンネル登録者数108万人を誇るYouTuberグループ「だいにぐ